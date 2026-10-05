Ísraeli sakaður um að hafa hrækt á hægri hönd Heimis í gær

Mikið gekk á þegar Írland og Ísrael gerðu 1-1 jafntefli í Þjóðadeildinni í Serbíu í gær.
Damien Doyle, sem sér um líkamlega þjálfun í starfsliði Íra, sakaði leikmann Ísraels um að hafa hrækt á sig þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik. Írska knattspyrnusambandið staðfesti að Doyle hefði sett fram ásökunina en ekki liggur fyrir hvort atvikið hafi sést með skýrum hætti. Ísraelska sambandið vildi ekki tjá sig um málið.
Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, sagðist ekki hafa séð atvikið sjálfur og taldi rétt að agamálanefnd UEFA skoðaði það.
„Mér fannst eins og þeir væru að reyna að hræða okkur frá fyrstu mínútu. Ég hrósa leikmönnunum fyrir að halda ró sinni,“ sagði Heimir.
Írland komst yfir með vítaspyrnu Troy Parrott á 39. mínútu en Dor Peretz jafnaði fyrir Ísrael snemma í síðari hálfleik. Leikurinn endaði 1-1.
Mikil spenna hefur verið í kringum leikina tvo milli þjóðanna. Írska liðið bar svört armbönd og leikmenn litu niður meðan ísraelski þjóðsöngurinn var leikinn. Þá var ekki tekist í hendur milli fyrirliða liðanna fyrir leik.
Heimir sagði eftir leik að hann teldi jafnvel rétt að UEFA kæmi í veg fyrir að þjóðirnar mættust aftur við sambærilegar aðstæður.