Nafngreina manninn sem braut kynferðislega á þekktum knattspyrnumanni

Andy Carroll, fyrrverandi framherji Liverpool og enska landsliðsins, hefur staðfest að danskennari að nafni Kevin Adams hafi beitt hann kynferðisofbeldi árið 2019.
Adams var dæmdur í Chelmsford Crown Court árið 2023 og hlaut 20 mánaða fangelsisdóm. Nafn hans kom fram í opinberum dómsgögnum og í kjölfarið ákvað Carroll að staðfesta að um væri að ræða manninn sem hann fjallar um í nýrri sjálfsævisögu sinni.
„Nú þegar Kevin Adams hefur verið nafngreindur í dómsgögnum get ég staðfest það,“ sagði Carroll við The Sun.
Carroll lýsir atvikinu í bókinni Owning It en hafði þar ekki nafngreint gerandann. Hann segir reynsluna hafa haft gríðarleg áhrif á sig og sína nánustu og að réttarhöldin hafi verið honum afar erfið.
Adams kom meðal annars fram í sjónvarpsþættinum Fame Academy á BBC árið 2002.
Carroll segist nú vilja reyna að loka þessum kafla í lífi sínu og biður fólk um að forðast að deila myndum af Adams við hlið hans í umfjöllun um málið.