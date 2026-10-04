Juventus vill kaupa meiddan leikmann Liverpool

Juventus hefur áhuga á Giovanni Leoni, 19 ára varnarmanni Liverpool, samkvæmt Gazzetta dello Sport.
Ítalska stórveldið vill fjölga ítölskum leikmönnum í leikmannahópnum og Leoni er sagður ofarlega á óskalistanum.
Leoni gekk til liðs við Liverpool sem einn efnilegasti ungi varnarmaður Ítalíu en tímabil hans hefur litast mjög af meiðslum. Hann sleit krossband og hefur verið frá keppni í langan tíma vegna þeirra meiðsla.
Þrátt fyrir það virðist Juventus líta á hann sem spennandi kost til framtíðar og félagið fylgist grannt með stöðu hans.
Óvíst er þó hvort Liverpool hafi nokkurn áhuga á að selja leikmanninn, sérstaklega í ljósi aldurs hans og möguleika til framtíðar.