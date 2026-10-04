Innan við sólarhringur í að hann geti labbað burt frá United

JJ Gabriel, einn efnilegasti ungi leikmaður Manchester United, gæti gengið frá brottför frá félaginu innan næstu 24 klukkustunda.
Gabriel verður 16 ára á þriðjudag og er með ESB-vegabréf, sem gæti auðveldað honum að ganga til liðs við félag innan Evrópusambandsins, að því gefnu að FIFA samþykki félagaskiptin.
Umboðsmenn hans óskuðu eftir brottför frá United í síðasta mánuði og hefur leikmaðurinn ekki æft með liðinu í rúmar tvær vikur. Hann hefur þess í stað æft sjálfur í Barcelona með einkaþjálfara.
Bæði Barcelona og Real Madrid hafa verið orðuð við Gabriel og hafa viðræður átt sér stað við spænsku stórliðin.
Manchester United er þó enn sagt vonast til að halda honum og hefur reynt að finna lausn á stöðunni.
Félagið íhugar jafnframt lagalegar aðgerðir gegn þeim sem mögulega reyna að greiða fyrir brottför hans frá Old Trafford.