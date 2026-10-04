Eiginkona Ronaldo deildi falsfrétt sem tengdust vandræðum hans í heimalandinu

Georgina Rodriguez, eiginkona Cristiano Ronaldo, vakti athygli þegar hún deildi á Instagram færslu með fölsuðum ummælum sem eignuð voru Sir Alex Ferguson.
Færslan var sett inn í tengslum við deilur Ronaldo við Jorge Jesus, landsliðsþjálfara Portúgals. Ronaldo yfirgaf landsliðshópinn á dögunum eftir að hafa verið ósáttur við stöðu sína hjá liðinu.
Í færslunni var Ferguson sagður gagnrýna Jesus fyrir að velja Ronaldo í hópinn ef hann hefði ekki ætlað að nota hann. Ummælin voru hins vegar ekki raunveruleg og virðast hafa verið búin til með gervigreind.
Georgina bætti sjálf við gagnrýni á Jesus en eyddi færslunni skömmu síðar.
Ronaldo hefur sagt að hann muni síðar útskýra ástæður þess að hann yfirgaf landsliðshópinn.
Bruno Fernandes hefur reynt að róa málið og sagði Ronaldo áfram vera stærsta tákn portúgalska landsliðsins.
Framtíð Ronaldo með landsliðinu er nú óljós en Jesus hefur sjálfur sagt að málið hafi ekki haft áhrif á samheldni hópsins.