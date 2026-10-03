Uppnám á blaðamannafundi Heimis eftir fullyrðingar frá Ísrael - Sjáðu atvikið

Blaðamannafundi írska landsliðsins var slitið með óvenjulegum hætti fyrir leik liðsins gegn Ísrael í Þjóðadeildinni.
Írland, undir stjórn Heimis Hallgrímssonar, mætir Ísrael í Serbíu á sunnudagskvöld en leikurinn telst heimaleikur Íra. Liðið er með fjögur stig eftir fyrstu þrjá leiki sína í riðlinum.
Á blaðamannafundi fyrir leikinn kom til orðaskipta á milli ísraelsks blaðamanns og Kieran Crowley, fjölmiðlafulltrúa írska knattspyrnusambandsins.
Blaðamaðurinn hélt því fram að leikmenn Írlands hefðu kallað ísraelska leikmenn „apa“. Crowley hafnaði þeirri fullyrðingu alfarið.
„Það er algjörlega ósatt,“ sagði Crowley áður en hann tilkynnti að blaðamannafundinum væri lokið.
Heimir hafði áður rætt stöðu Íra í Þjóðadeildinni og sagðist horfa á verkefnið í stærra samhengi en eingöngu þann stigafjölda sem liðið gæti náð í þessum leikjaglugga.
Ireland's pre-match press conference before tomorrow's Nations League match with Israel ended abruptly, after an Israeli journalist made an accusation of racism against the Irish players that FAI press officer Kieran Crowley called "completely untrue" | Full story:… pic.twitter.com/IUCB3KLeF0
— RTÉ Sport (@RTEsport) October 3, 2026