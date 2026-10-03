Sex breytingar Arnars vekja athygli - Aron Einar byrjar

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, gerir sex breytingar á byrjunarliðinu fyrir leikinn gegn Búlgaríu í C-deild Þjóðadeildarinnar í dag.
Aron Einar Gunnarsson, Hörður Björgvin Magnússon, Andri Fannar Baldursson, Mikael Neville Anderson, Jón Dagur Þorsteinsson og Arnór Sigurðsson koma allir inn í byrjunarliðið.
Ísland stillir upp í 4-3-3 kerfi. Hákon Rafn Valdimarsson er í markinu. Í vörninni eru Mikael Neville Anderson, Aron Einar Gunnarsson, Hörður Björgvin Magnússon og Mikael Egill Ellertsson.
Á miðjunni byrja Andri Fannar Baldursson, Ísak Bergmann Jóhannesson og Hákon Arnar Haraldsson.
Fremstir eru Jón Dagur Þorsteinsson, Orri Steinn Óskarsson og Arnór Sigurðsson.
Leikur Íslands og Búlgaríu hefst klukkan 16.
Byrjunarlið Íslands: Hákon Rafn Valdimarsson; Mikael Neville Anderson, Aron Einar Gunnarsson, Hörður Björgvin Magnússon, Mikael Egill Ellertsson; Andri Fannar Baldursson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Hákon Arnar Haraldsson; Jón Dagur Þorsteinsson, Orri Steinn Óskarsson, Arnór Sigurðsson.