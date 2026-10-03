Sameinuðu arabísku furstadæmin hóta að taka milljarða frá Bretlandi

Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa samkvæmt breskum fjölmiðlum hótað að draga milljarða punda fjárfestingu í Bretlandi til baka í kjölfar niðurstöðu í máli Manchester City.
City var á dögunum fundið sekt um alvarleg brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar. Samkvæmt niðurstöðu óháðrar nefndar á félagið meðal annars að hafa blásið upp tekjur sínar með samningum sem ekki endurspegluðu raunveruleg verðmæti.
The Telegraph greinir frá því að stjórnvöld í UAE hafi varað bresk stjórnvöld við því að niðurstaðan og mögulegar refsiaðgerðir gegn City gætu haft áhrif á framtíðarfjárfestingar ríkisins í Bretlandi.
Þar undir er meðal annars fyrirhuguð milljarðafjárfesting í tæknisvæði milli Oxford og Cambridge.
Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformaður Manchester City og forstjóri Mubadala, hitti breska viðskiptaráðherrann skömmu áður en niðurstaðan var birt.
Manchester City hefur hafnað ásökununum og áfrýjað niðurstöðunni.