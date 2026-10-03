Mjög áhugaverð kenning um Cristiano Ronaldo - „Var þetta planið frá upphafi?“

Helgi Fannar og Hörður Snævar ræddu helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á 433.is.
Það hefur verið mikið fjaðrafok í kringum Cristiano Ronaldo eftir að hann rauk heim úr herbúðum portúgalska landsliðsins eftir að hann var ónotaður varamaður í leik gegn Noregi í Þjóðadeildinni.
„Hann er bekkjaður í einn leik. Hann er 41 árs, langbesti leikmaður Portúgal í sögunni. Hvað amar að manninum, vill hann að það verði hans arfleifð að hafa rokið heim í fýlu því hann var á bekknum 41 árs gamall í einum leik í Þjóðadeildinni?“ velti Helgi upp.
Hörður tók til máls.
„Í fyrsta lagi er löngu tímabært að hann hætti með portúgalska landsliðinu. Ég held að hann sé ekki að kveikja í arfleifð sinni en kannski er vandamálið að hann er í raun stærri en landið og landsliðið.
Var þetta planið frá upphafi hjá Jorge Jesus (þjálfara Portúgal), að gera hann bara gjörsamlega brjálaðan þannig hann myndi hætta sjálfur? Í staðinn fyrir að velja hann ekki, tapa svo kannski leikjum og þá ert þú maðurinn sem hætti að velj Ronaldo.
Miðað við hvað maður les var Ronaldo opinn fyrir því að hætta í sumar en honum var talin trú um að hann ætti halda aðeins áfram. Jesus hafi svo sagt við hann að hann myndi spila heimaleikina en færi ekki einu sinni með til Noregs og Danmerkur. Svo telur hann honum trú um að hann muni spila hálftíma gegn Noregi en hann kom ekkert við sögu,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.