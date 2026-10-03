Hvetur menn til að hætta þessu - „Fóru að spila einhvern leik“

Helgi Fannar og Hörður Snævar ræddu helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á 433.is.
Landsmenn voru margir hverjir afar ósáttir með íslenska karlalandsliðið eftir jafntefli og arfaslaka frammistöðu gegn Eistlandi hér heima um síðustu helgi.
Liðin mættust í C-deild Þjóðadeildarinnar en Strákarnir okkar svöruðu svo með 0-3 sigri á Lúxemborg í vikunni. Helgi furðaði sig þó á því að einhverjir aðilar hafi reynt að fegra frammistöðuna gegn Eistum.
„Flestir voru nú á því, og Arnar líka, að þetta hafi verið mjög lélegt. En landsliðsfyrirliðinn, Orri Steinn, mætir og segir að þetta hafi verið frábær frammistaða.
Upp á framtíðina, þetta eru bara skilaboð til hans, þá held ég að það síðasta sem stuðningsmenn íslenska landsliðsins, því þeir eru jú fyrst og fremst að tala við þá í viðtölunum, vilji heyra eftir svona dag er að menn fari að taka til einhverja jákvæða punkta. Menn vilja bara heyra að leikmenn hafi áttað sig á því að þetta hafi verið lélegt og áfram gakk. Ekki fara í gaslýsingarnar,“ sagði hann.
„Hann er ungur fyrirliði og gerir mistök, það þarf ekkert að hengja hann fyrir það. Hann lærir af þeim,“ sagði Hörður áður en Helgi tók til máls á ný.
„Íslenska leiðin er að hrósa alltaf líka í leiðinni samt og það skal tekið fram að Orri hefur almennt verið virkilega öflugur og þroskaður fyrirliði þrátt fyrir ungan aldur. Þetta er meira bara ábending,“ sagði hann.
„Innst inni vissu menn að úrslitin væru léleg, að þeir hafi verið lélegir en þeir fóru að spila einhvern leik. Það er bara hluti af þessu. Menn sjá þetta með mismunandi augum en það sáu allir að leikurinn við Eista var hræðilega slakur leikur,“ sagði Hörður að endingu.
Þátturinn er í spilaranum.