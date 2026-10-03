Hegðun Ronaldo á Instagram eftir síðustu daga vekur mikla athygli

Cristiano Ronaldo hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir að hann setti „like“ við færslu Felipe Melo þar sem portúgalska landsliðið er gagnrýnt fyrir framkomu sína gagnvart Ronaldo.
Ronaldo yfirgaf landsliðshóp Portúgals í vikunni eftir ósætti við Jorge Jesus landsliðsþjálfara. Hinn 41 árs gamli Ronaldo var ónotaður varamaður í 2-1 sigri Portúgals á Noregi og óskaði síðar eftir fundi með þjálfaranum áður en hann yfirgaf herbúðir liðsins.
Felipe Melo, fyrrverandi landsliðsmaður Brasilíu, gagnrýndi síðan hvernig komið hefði verið fram við Ronaldo og bar stöðuna saman við þá virðingu sem Lionel Messi nýtur hjá argentínska landsliðinu.
„Það er óásættanlegt að leyfa besta leikmanni sögunnar að fara svona,“ sagði Melo meðal annars.
Myndskeið af ummælum Melo var birt á Instagram og Ronaldo var meðal þeirra sem settu „like“ við færsluna.
Ronaldo missti af 4-2 sigri Portúgals á Danmörku og hefur sagt að hann muni síðar greina frá ástæðum brotthvarfs síns úr landsliðshópnum.