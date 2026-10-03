Gylfa Þór hrósað í hástert

Helgi Fannar og Hörður Snævar ræddu helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á 433.is.
Gylfi Þór Sigurðsson er enn einn besti leikmaður íslenska landsliðsins þó hann sé orðinn 37 ára gamall. Hann sannaði það í sigri á Lúxemborg á dögunum, stýrði miðjunni og lagði upp mark.
„Hann var kannski ekkert mest áberandi leikmaður vallarins á móti Lúxemborg en maður tók samt eftir því, og heyrði leikmenn tala um það eftir leik, að hann var einhvers konar þjálfari inni á vellinum og maður sá axlirnar fara niður hjá öllum leikmönnum við að fá hans ró og gæði inn á miðjuna,“ sagði Helgi og Hörður tók undir.
„Hann hentar vel þegar þú ert að spila með tvo framherja og þarft að vera svolítið skipulagður varnarlega. Þú getur lent í því að vera í undirtölu miðsvæðis og þú þarft að passa að fremstu menn loki sendingaleiðunum sem geta meitt þig. Gylfi fór eiginlega ekkert úr sinni, hélt bara skipulaginu og öllum í kringum sig á réttum stöðum,“ sagði hann.
Þátturinn er í spilaranum.