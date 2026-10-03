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DV
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Baleba lék sínar fyrstu mínútur með United í gær

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 3. október 2026 09:32

Carlos Baleba lék sinn fyrsta leik í treyju Manchester United þegar liðið vann 2-1 sigur á Lausanne-Sport í æfingaleik fyrir luktum dyrum.

Baleba gekk til liðs við United frá Brighton fyrir 70 milljónir punda undir lok félagaskiptagluggans en hefur verið að glíma við ökklameiðsli síðan hann kom á Old Trafford.

Hinn 22 ára gamli miðjumaður byrjaði leikinn gegn Lausanne og tók þannig stórt skref í átt að fullri leikæfingu. Hann hafði áður setið ónotaður á bekknum þegar United gerði jafntefli við Fulham í ensku úrvalsdeildinni.

Baleba hefur nýtt landsleikjahléið til að byggja sig upp og stefnir á að vera klár þegar United fær Tottenham í heimsókn næsta laugardag.

Michael Carrick, stjóri United, hefur áður sagt að Baleba sé afar spenntur að komast inn í liðið og að hann gefi miðjunni aukið jafnvægi.

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