Baleba lék sínar fyrstu mínútur með United í gær

Carlos Baleba lék sinn fyrsta leik í treyju Manchester United þegar liðið vann 2-1 sigur á Lausanne-Sport í æfingaleik fyrir luktum dyrum.
Baleba gekk til liðs við United frá Brighton fyrir 70 milljónir punda undir lok félagaskiptagluggans en hefur verið að glíma við ökklameiðsli síðan hann kom á Old Trafford.
Hinn 22 ára gamli miðjumaður byrjaði leikinn gegn Lausanne og tók þannig stórt skref í átt að fullri leikæfingu. Hann hafði áður setið ónotaður á bekknum þegar United gerði jafntefli við Fulham í ensku úrvalsdeildinni.
Baleba hefur nýtt landsleikjahléið til að byggja sig upp og stefnir á að vera klár þegar United fær Tottenham í heimsókn næsta laugardag.
Michael Carrick, stjóri United, hefur áður sagt að Baleba sé afar spenntur að komast inn í liðið og að hann gefi miðjunni aukið jafnvægi.