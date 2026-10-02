Yfirlýsing frá City - Hafa áfrýjað dómnum og segjast vera með fullt af sönnunargögnum

Manchester City hefur formlega lagt fram áfrýjun vegna niðurstöðu óháðu nefndarinnar sem fjallaði um umfangsmikið fjárhagsmál félagsins hjá ensku úrvalsdeildinni.
Félagið staðfesti að áfrýjunin hefði verið lögð fram klukkan 19 á fimmtudagskvöld, 1. október.
Í yfirlýsingu City segir að niðurstaðan innihaldi að mati félagsins „skýrar og verulegar villur“ hvað varðar lög, meginreglur og staðreyndir og sé því ekki öruggur grundvöllur fyrir niðurstöðu.
Óháða nefndin komst að þeirri niðurstöðu að Manchester City hefði gerst sekt um langflest alvarlegu brotin sem úrvalsdeildin sakaði félagið um. Málið snýr meðal annars að upplýsingagjöf um fjárhag, styrktarsamninga og samstarfi við rannsókn úrvalsdeildarinnar á árunum 2009 til 2018.
City hafnar hins vegar öllum ásökununum.
„Félagið er saklaust af þeim ásökunum sem úrvalsdeildin hefur sett fram og fyrir liggur umfangsmikið safn óyggjandi sönnunargagna sem styður afstöðu okkar,“ segir í yfirlýsingunni.
City segist jafnframt ætla að virða málsmeðferðina og muni ekki tjá sig ítarlega á meðan áfrýjunarferlið stendur yfir.
Endanleg refsing hefur því ekki verið ákveðin og málið heldur áfram fyrir nýju áfrýjunarferli.