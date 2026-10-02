Virtur blaðamaður blandar sér í fjaðrafokið í kringum Ronaldo - Uppljóstrar um svipað athæfi kappans fyrir nokkrum vikum

Cristiano Ronaldo yfirgaf leikvang Al Ettifaq í hálfleik í leik gegn Al Nassr í ágúst eftir að hafa verið tekinn af velli. Guillem Balague, hinn virti spænski blaðamaður, greinir frá þessu.
Balague rifjar málið upp í tengslum við óvænta brottför Ronaldo úr landsliðshópi Portúgals á dögunum og segir ákveðin líkindi með atvikunum tveimur. Eins og flestir þekkja yfirgaf Ronaldo hópinn eftir að hafa verið bekkjaður í leik gegn Noregi.
Al Nassr var 2-0 undir gegn Al Ettifaq eftir fyrri hálfleik í áðurnefndum leik og Ronaldo hafði verið arfaslakur. Var hann því tekinn af velli. Hann settist þó ekki á varamannabekkinn heldur fór heim.
Al Nassr mætti síðan gjörbreytt til leiks í seinni hálfleik án Ronaldo. Liðið skoraði þrjú mörk, það síðasta undir lok leiksins, og vann 3-2 eftir að hafa verið 2-0 undir.
Balague segir að þetta hafi styrkt stöðu og aukið virðingu Ange Postecoglou, stjóra Al Nassr.
Balague ber það saman við stöðuna sem Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgals, stendur nú frammi fyrir eftir dramatíska brottför Ronaldo úr landsliðshópnum.