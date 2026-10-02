Vill ólmur fara - Yrði mjög ódýr lausn fyrir United

Jean-Philippe Mateta fer líklega frá Crystal Palace í janúar eða næsta sumar og Manchester United hefur mikinn áhuga.
Þessi 29 ára gamli Frakki verður samningslaus næsta sumar og vill fara. Helsta spurningin nú er hvort hann fari á sanngjarna upphæð í janúar eða frítt næsta sumar.
United vill bæta við sig framherja til að veita Benjamin Sesko samkeppni. Joshua Zirkzee er þá líklega á förum frá Old Trafford.
Mateta hefur reynst Palace drjúgur undanfarin ár og gæti reynst ansi ódýrt lausn fyrir United strax í janúar.