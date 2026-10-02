Valur fallinn í fyrsta sinn - Frábær björgun Þór/KA í Víkinni

Valur er fallinn úr efstu deild kvenna í fyrsta sinn þrátt fyrir sigur á Fram í kvöld.
Valur gerði sitt í kvöld og vann Fram 1-2, en liðið þurfti að treysta á jafntefli í fallslag Víkings og Þórs/KA á sama tíma. Það gekk ekki eftir.
Emma Hawkins og Arnfríður Auður Arnarsdóttir skoruðu mörk Vals í kvöld en Sara Svanhildur Jóhannsdóttir gerði mark Framara.
Þór/KA hélt sér þá uppi með frábærum 0-2 útisigri á Víkingi. Mörkin skoruðu María Dögg Jóhannesdóttir og Erin Flurey.
Mikil stemning var í Víkinni í kvöld og yfir þúsund áhorfendur. Það dugði þó ekki til fyrir heimakonur sem fylgja Val niður í Lengjudeildina.