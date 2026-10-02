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Valur fallinn í fyrsta sinn - Frábær björgun Þór/KA í Víkinni

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 2. október 2026 20:00
Mynd: Valur

Valur er fallinn úr efstu deild kvenna í fyrsta sinn þrátt fyrir sigur á Fram í kvöld. 

Valur gerði sitt í kvöld og vann Fram 1-2, en liðið þurfti að treysta á jafntefli í fallslag Víkings og Þórs/KA á sama tíma. Það gekk ekki eftir.

Emma Hawkins og Arnfríður Auður Arnarsdóttir skoruðu mörk Vals í kvöld en Sara Svanhildur Jóhannsdóttir gerði mark Framara.

Þór/KA hélt sér þá uppi með frábærum 0-2 útisigri á Víkingi. Mörkin skoruðu María Dögg Jóhannesdóttir og Erin Flurey. 

Mikil stemning var í Víkinni í kvöld og yfir þúsund áhorfendur. Það dugði þó ekki til fyrir heimakonur sem fylgja Val niður í Lengjudeildina.

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