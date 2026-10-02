Útilokar ekki að velja leikmenn City þó liðið verði sent niður um deild

Thomas Tuchel útilokar ekki að velja leikmenn Manchester City í enska landsliðið þótt félagið yrði fellt úr ensku úrvalsdeildinni vegna brota á fjárhagsreglum.
City var í vikunni fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum en refsing félagsins hefur ekki verið ákveðin. Mögulegar refsingar eru meðal annars stigafrádráttur og brottrekstur úr úrvalsdeildinni. City neitar sök og hefur áfrýjað niðurstöðunni.
Tuchel var spurður hvort hann myndi áfram velja City-menn í landsliðið ef liðið félli niður um deild.
„Það er alltaf möguleiki. Ég mun alltaf reyna að velja besta liðið fyrir hvert verkefni og hvert mót. Ég mun aldrei útiloka leikmann vegna þess að hann spilar ekki í efstu deild í sínu landi. Við þurfum að meta hvert tilfelli fyrir sig,“ sagði Tuchel.
Elliot Anderson og Marc Guehi, leikmenn City, eru í núverandi landsliðshópi Englands en Nico O’Reilly var einnig valinn áður en hann þurfti að draga sig úr hópnum vegna meiðsla.
England mætir Króatíu í Þjóðadeildinni á morgun.