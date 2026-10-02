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DV
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Þetta hafa veðbankar að segja um leik Íslands á morgun

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 2. október 2026 21:00
Orri Steinn Óskarsson. Mynd: DV/KSJ

Veðbankar telja íslenska karlalandsliðið miklu sigurstranglegra gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni á morgun.

Strákarnir okkar eru með fjögur stig eftir tvo leiki, vonbrigðajafntefli gegn Eistum og sannfærandi sigur á Lúxemborg. 

Búlgaría er hins vegar aðeins með eitt stig eftir tap gegn Lúxemborg og jafntefli gegn Eistum. Báðir leikir voru á heimavelli. 

Stuðull á sigur Íslands á Lengjunni á morgun er 1,38 en hann er 6,10 á sigur Búlgaríu. Stuðullinn á jafntefli er þá 4,02

Leikurinn á morgun er á Laugardalsvelli og hefst klukkan 16.

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