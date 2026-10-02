Þetta hafa veðbankar að segja um leik Íslands á morgun

Veðbankar telja íslenska karlalandsliðið miklu sigurstranglegra gegn Búlgaríu í Þjóðadeildinni á morgun.
Strákarnir okkar eru með fjögur stig eftir tvo leiki, vonbrigðajafntefli gegn Eistum og sannfærandi sigur á Lúxemborg.
Búlgaría er hins vegar aðeins með eitt stig eftir tap gegn Lúxemborg og jafntefli gegn Eistum. Báðir leikir voru á heimavelli.
Stuðull á sigur Íslands á Lengjunni á morgun er 1,38 en hann er 6,10 á sigur Búlgaríu. Stuðullinn á jafntefli er þá 4,02
Leikurinn á morgun er á Laugardalsvelli og hefst klukkan 16.