Þegar Arsene Wenger átti að verða arftaki Sir Alex Ferguson

Breska blaðið The Sun rifjaði í dag upp að Manchester United hafi gert alvöru tilraun til að ráða Arsene Wenger sem arftaka Sir Alex Ferguson árið 2002.
Ferguson hafði þá tilkynnt forráðamönnum United að hann hygðist hætta eftir tímabilið og Wenger var efstur á óskalista félagsins. Martin Edwards, þáverandi stjórnarformaður United, og Peter Kenyon framkvæmdastjóri hittu Frakkann nokkrum sinnum, bæði í London og París.
Wenger sýndi starfinu áhuga en ákvað að lokum að vera áfram hjá Arsenal. United sneri sér þá að Sven-Goran Eriksson og viðræður við Svíann voru komnar langt þegar Ferguson skipti um skoðun og ákvað að halda áfram.
Ferguson skrifaði undir nýjan samning og var síðan áfram hjá United í ellefu ár. Hann vann meðal annars sex Englandsmeistaratitla til viðbótar og Meistaradeildina áður en hann hætti árið 2013.
Wenger var áfram hjá Arsenal til ársins 2018 en liðið vann einmitt tvöfalt árið 2002, þegar United hafði reynt að lokka hann á Old Trafford.