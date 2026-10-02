Talið að einhverjir leikmenn City geti rift samningi sínum ef allt fer á versta veg

Nokkrar af stærstu stjörnum Manchester City gætu mögulega reynt að rifta samningum sínum við félagið ef niðurstaðan í fjárhagsmálinu leiðir til alvarlegra afleiðinga fyrir félagið.
Óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði gerst sekt um meirihluta alvarlegra brota sem úrvalsdeildin sakaði félagið um. City hafnar niðurstöðunni og hefur áfrýjað.
Paul Gilroy KC, sérfræðingur í vinnurétti, segir að leikmenn gætu mögulega haldið því fram að félagið hefði brotið gegn óskráðu trausti milli vinnuveitanda og starfsmanns.
„Leikmaður gæti sagt: Þið hafið brotið gegn trausti og trúnaði. Það gæti gefið honum rétt til að segja: Ég ríf samninginn og fer,“ sagði Gilroy í Stick to Football.
Erling Haaland og aðrir leikmenn City eru ekki taldir vera með sérstök ákvæði í samningum sínum sem heimila þeim að fara ef félagið fellur um deild.
Slík lagaleg leið væri þó flókin og alls ekki sjálfgefið að hún myndi ganga upp.
City hefur lagt fram áfrýjun og segist hafa „óyggjandi sönnunargögn“ sem styðji sakleysi félagsins. Endanleg niðurstaða liggur því enn ekki fyrir.