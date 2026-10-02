Hafa samband
DV
433

Svindl City mikið rætt innan enska landsliðshópsins

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 2. október 2026 18:00
Getty Images

Thomas Tuchel segir mál Manchester City hafa verið mikið rætt innan enska landsliðshópsins síðustu daga.

City var á dögunum fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum vegna brota á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar. Nokkrir leikmenn City eru í enska landsliðshópnum og Tuchel viðurkennir að málið hafi eðlilega verið til umræðu.

„Við fáum smá frítíma á milli leikja og þetta er stórt mál. Allir tala um þetta,“ sagði Tuchel.

Þjóðverjinn vildi hins vegar ekki sjálfur taka afstöðu til niðurstöðunnar.

„Það þarf enga aðra rödd í umræðuna. Enginn þarf á minni hálfþekkingu á málinu að halda.“

Tuchel segir leikmennina þó einbeitta að verkefninu framundan. England mætir Króatíu í Þjóðadeildinni á morgun.

Fleiri fréttir