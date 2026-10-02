Svindl City mikið rætt innan enska landsliðshópsins

Thomas Tuchel segir mál Manchester City hafa verið mikið rætt innan enska landsliðshópsins síðustu daga.
City var á dögunum fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum vegna brota á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar. Nokkrir leikmenn City eru í enska landsliðshópnum og Tuchel viðurkennir að málið hafi eðlilega verið til umræðu.
„Við fáum smá frítíma á milli leikja og þetta er stórt mál. Allir tala um þetta,“ sagði Tuchel.
Þjóðverjinn vildi hins vegar ekki sjálfur taka afstöðu til niðurstöðunnar.
„Það þarf enga aðra rödd í umræðuna. Enginn þarf á minni hálfþekkingu á málinu að halda.“
Tuchel segir leikmennina þó einbeitta að verkefninu framundan. England mætir Króatíu í Þjóðadeildinni á morgun.