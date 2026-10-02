Óttast orðspor deildarinnar vegna City málsins - „Núna er verið að draga okkur í svaðið“

Gary Neville óttast að Manchester City-málið geti haft langvarandi áhrif á orðspor ensku úrvalsdeildarinnar um allan heim.
Óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði gerst sekt um öll alvarlegustu brotin sem félagið var sakað um í umfangsmiklu fjárhagsmáli. Nefndin taldi meðal annars að tekjur og kostnaður félagsins hefðu verið rangfærð um meira en 900 milljónir punda á árunum 2009 til 2018. City hafnar niðurstöðunni og hyggst áfrýja.
Neville sagði í Stick to Football að málið væri langt frá því að vera fagnaðarefni.
„Þetta er óhugnanlegt. Ég held með Manchester United, þú með Liverpool, þú Arsenal. En þetta er ekki eitthvað til að fagna yfir,“ sagði Neville.
Hann líkti stöðunni að hluta við það sem gerðist í ítölskum fótbolta eftir Calciopoli-hneykslið og sagði að úrvalsdeildin hefði lengi litið á sig sem fyrirmynd hvað varðaði heilindi.
„Þetta er stærsta útflutningsvara landsins. Fólk um allan heim talar um Liverpool, Manchester United, Arsenal og úrvalsdeildina. Núna er verið að draga okkur í svaðið.“
Refsing City hefur enn ekki verið ákveðin og áfrýjunarferlið gæti tafið endanlega niðurstöðu enn frekar.