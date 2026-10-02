Ótrúlegt atvik: Hojlund stjakaði við þjálfara Portúgals - Tengist það Ronaldo?

Rasmus Hojlund vakti mikla athygli eftir 4-2 tap Danmerkur gegn Portúgal í Þjóðadeildinni þegar hann virtist ýta Jorge Jesus, landsliðsþjálfara Portúgals, frá sér eftir leik.
Myndbandsupptökur sýndu Jesus ganga að Hojlund til að heilsa honum, en danski framherjinn virtist ýta honum frá sér og segja nokkur orð áður en hann gekk burt.
Atvikið vakti sérstaka athygli í ljósi þess að Hojlund hefur ítrekað lýst Cristiano Ronaldo sem átrúnaðargoði sínu.
Fyrr í leiknum hafði Hojlund skorað jöfnunarmark Danmerkur og fagnað með hinu fræga „Siu“-fagni Ronaldo.
Hojlund hefur áður gert slíkt hið sama og sagði þá að fagnið væri til heiðurs Ronaldo en ekki gert til að gera grín að honum.
Ronaldo hafði yfirgefið landsliðshóp Portúgals eftir að hafa verið ónotaður varamaður gegn Noregi og í kjölfarið sleppt æfingum.
Jorge Jesus hefur hins vegar sagt að ekkert sérstakt atvik hafi átt sér stað og eftir sigurinn á Danmörku sagði hann leikmenn Portúgals enn hafa fulla trú á hugmyndum sínum.
Hvort viðbrögð Hojlund tengdust Ronaldo beint hefur ekki verið staðfest.
🚨Rasmus Højlund pushed Jorge Jesus after Denmark’s loss to Portugal pic.twitter.com/8SJsEzGHht
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 1, 2026