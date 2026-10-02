Manchester United hótar málaferlum ef JJ Gabriel fer

Manchester United íhugar að grípa til lagalegra aðgerða ef hinn 15 ára gamli JJ Gabriel yfirgefur félagið.
Gabriel tilkynnti United í síðasta mánuði að hann vildi láta afskrá sig hjá félaginu og búast heimildarmenn við að hann fari.
Ef miðjumaðurinn ungi flytur erlendis fengi United aðeins lágar uppeldisbætur, þrátt fyrir áhuga frá stórfélögum á borð við Real Madrid, Barcelona og Bayern München.
Samkvæmt The Sun hefur United skoðað möguleikann á reglu- og jafnvel lagalegum aðgerðum gegn þeim sem kunna að koma að brottför leikmannsins.
Gabriel hefur undanfarið æft erlendis og meðal annars á æfingasvæði í Barcelona, þar sem hann dvaldi einnig í sumar.
Hann verður 16 ára 6. október og hefur verið talinn eitt mesta efni akademíu United. Gabriel æfði mikið með aðalliðinu á undirbúningstímabilinu og kom við sögu í æfingaleik gegn Atletico Madrid í ágúst.