KR staðfestir kaup sín á Óðni sem var frábær í sumar

Óðinn Bjarkason hefur skrifað undir þriggja ára samning við KR. Óðinn, sem er uppalinn KR-ingur, spilaði með Aftureldingu í Lengjudeildinni á nýafstöðnu tímabili og skoraði 14 mörk. Óðinn hefur leikið 4 opinbera leiki fyrir KR og skorað í þeim þrjú mörk.
Hinn tvítugi Óðinn er uppalinn KR-ingur en hann gekk til liðs við Aftureldingu síðastliðinn vetur eftir að hafa verið á láni hjá ÍR í Lengjudeildinni í fyrrasumar.
Óðinn tók miklum framförum á tíma sínum hjá Afturelding.
Óðinn er annar ungi leikamður sem KR kaupir nú á síðustu vikum en félagið keypti Mattías Kjeld frá Gróttu fyrir skömmu síðan.