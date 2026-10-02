Hafnar því að hafa beitt grófu ofbeldi

Ivan Toney, framherji enska landsliðsins og Al-Ahli, hefur neitað sök í máli þar sem hann er ákærður fyrir líkamsárás á skemmtistað í Soho í London.
Toney, sem er 30 ára, kom fyrir Westminster Magistrates' Court á fimmtudag og staðfesti nafn sitt og aldur áður en hann neitaði sök í ákæru um líkamsárás sem olli líkamstjóni.
Málið snýr að atviki 6. desember á skemmtistað við Wardour Street. Saksóknarar halda því fram að Toney og maður að nafni Saber Da Silva hafi lent í árekstri áður en Toney hafi skallað hann og slegið nokkrum sinnum.
Toney hafnar ásökununum.
Honum var sleppt gegn skilyrðislausu tryggingu og næsta þinghald fer fram í Southwark Crown Court 29. október.
Talsmaður Toney sagði þegar ákæran var gefin út í sumar að leikmaðurinn væri „eðlilega mjög hissa“ en hlakkaði til að fá tækifæri til að hreinsa nafn sitt fyrir dómi.
Toney lék með Englandi á HM í sumar en var ekki valinn í nýjasta landsliðshópinn fyrir leiki Þjóðadeildarinnar.