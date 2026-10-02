Góð tíðindi fyrir stuðningsmenn Arsenal

Christos Tzolis, kantmaður Arsenal, verður líklega frá keppni næstu tvær til þrjár vikurnar vegna meiðsla sem hann varð fyrir með gríska landsliðinu.
Hinn 24 ára gamli Tzolis fór meiddur af velli eftir aðeins 18 mínútur gegn Hollandi í gær og óttast var að um alvarleg meiðsli aftan í læri væri að ræða. Þau virðast þó ekki eins slæm og óttast var í fyrstu.
Tzolis hefur byrjað vel eftir að Arsenal keypti hann frá Club Brugge í sumar og lagt upp fjögur mörk í fyrstu átta leikjum sínum. Hann hefur byrjað alla fimm leiki Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.