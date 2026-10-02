Gætu dæmt Ronaldo í langt bann eftir vikuna

Cristiano Ronaldo gæti átt yfir höfði sér allt að sex mánaða bann frá portúgalska landsliðinu eftir að hafa yfirgefið landsliðshópinn í kjölfar ágreinings við Jorge Jesus.
Ronaldo, sem er 41 árs, yfirgaf herbúðir Portúgals eftir að hafa misst af þremur æfingum í röð og verið ónotaður varamaður gegn Noregi.
Hann sagði í yfirlýsingu að ákvörðunin hefði komið eftir blaðamannafund Jesus og samtal við forseta portúgalska knattspyrnusambandsins.
Samkvæmt agareglum sambandsins getur leikmaður sem yfirgefur landsliðshóp án réttmætrar ástæðu fengið eins til sex mánaða bann.
„Á réttum tíma mun ég segja öllum Portúgölum sannleikann um ástæðurnar sem leiddu til brottfarar minnar,“ sagði Ronaldo.
Jesus hefur hins vegar sagt samvisku sína algjörlega hreina og að hann hafi ekki gert neitt til að skapa stöðuna.
Enn liggur ekki fyrir hvort formleg agameðferð verði hafin gegn Ronaldo.