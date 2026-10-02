Ferguson ræðir heilsubrest sinn - Var mjög hræddur þegar þetta gerðist

Sir Alex Ferguson hefur opnað sig um erfiðan batatíma sinn eftir heilablæðinguna sem hann fékk árið 2018 og tilfinningaþrungna endurkomu sína á Old Trafford síðar sama ár.
Ferguson, sem er 84 ára, var á sínum tíma sagður eiga aðeins um 20 prósenta lífslíkur eftir að hafa veikst alvarlega.
Hann sneri aftur á Old Trafford í september 2018 þegar Manchester United mætti Wolves og viðurkennir nú að hann hafi verið mjög hræddur fyrir endurkomuna.
„Ég var skelfingu lostinn. Ég vildi óska að ég gæti sagt að mér hafi liðið vel, en það gerði ég ekki,“ sagði Ferguson.
Hann lýsti því einnig hversu sterkt það hefði verið að heyra stuðningsmenn United fagna honum við komuna á völlinn.
Ferguson rifjaði jafnframt upp erfiðan batatíma eftir veikindin. Hann missti tímabundið röddina og þurfti á talþjálfun að halda.
„Þegar ég gat ekki talað hlýt ég að hafa verið hræddur. Það var mjög ógnvekjandi augnablik,“ sagði hann.
Ferguson segist nú líða vel, þrátt fyrir smávægileg meiðsli og langan batatíma.