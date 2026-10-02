Erlend samfélagsmiðlastjarna fór óvænt að ræða Andra Guðjohnsen - Með sterkar skoðanir á honum

Andri Lucas Guðjohnsen er nefndur sem spennandi kostur fyrir West Bromwich Albion í janúarglugganum eftir góða byrjun íslenska landsliðsmannsins hjá Blackburn á tímabilinu.
Tom Garratt, þekktur stuðningsmaður West Brom og samfélagsmiðlastjarna, vill að félagið losi sig við norska framherjann Aune Heggebo og sæki Andra í hans stað, en hann er mjög hrifinn af Íslendingnum.
„West Brom, ef þið eruð að hlusta, farið og kaupið Andra Guðjohnsen í janúar. Kaupið hann strax. Losið ykkur við Heggebo. Við gerum skiptidíl,“ sagði Garratt í hlaðvarpinu Below The Prem.
Hinn 24 ára gamli Andri Lucas hefur sem fyrr segir byrjað tímabilið vel með Blackburn og skorað fjögur mörk og lagt upp eitt í fyrstu átta leikjum sínum í öllum keppnum. Hann skoraði sjö mörk í 25 leikjum í Championship á síðustu leiktíð.
Andri, sem á að baki 41 A-landsleik fyrir Íslands hönd, gekk til liðs við Blackburn frá Gent sumarið 2025. Það þarf vart að taka fram að hann er sonur Eiðs Smára Guðjohnsen.
West Brom er í fimmta sæti í Championship eftir góða byrjun á tímabilinu en Heggebo hefur skorað tvö mörk í sjö deildarleikjum. Það er ólíklegt að Blackburn hleypi Andra burt nema fyrir ansi veglega upphæð.