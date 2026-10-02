Er þetta hin fullkomna leið að árangri fyrir Ísland?

Helgi Fannar og Hörður Snævar ræddu helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á 433.is.
Íslenska karlalandsliðið spilar í C-deild Þjóðadeildarinnar þessa dagana. Liðið olli miklum vonbrigðum fyrir viku þegar það gerði jafntefli við Eistland hér heima.
Við tók svo allt önnur og betri frammistaða í 0-3 sigri gegn Lúxemborg úti. Í dag mætir liðið Búlgaríu svo á Laugardalsvelli.
„Maður var helvíti pirraður eftir Eistlands-leikinn, ég var eiginlega raunverulega reiður. En þeir rifu mann aftur upp á móti Lúxemborg,“ sagði Helgi.
Hörður taldi leikplanið og uppstillingin gegn Lúxemborg hafa hentað fullkomlega.
„Frá því Arnar (Gunnlaugsson) tók við hefur ekki verið neinn stöðugleiki. Við höfum gert vel gegn sterkum andstæðingum en dottið niður á vont plan líka. Andstæðingurinn (Lúxemborg) hentaði okkur, andstæðingur sem var einhverra hluta vegna farinn að líta stórt á sig, í 98. sæti á heimslista FIFA.
Frammistaða Íslands var eins og ég myndi halda að frammistaða Íslands þyrfti að vera til að ná árangri. Við skorum úr tveimur skyndisóknum og eftir fast leikatriði. Þetta var ekki þessi fótbolti sem Arnar hefur stundum talað um og mögulega langar að spila. Hann negldi liðið í þessum leik og liðið spilaði eins og hentar best.“
Orri Steinn Óskarsson og Andri Lucas Guðjohnsen voru frábærir í leiknum, skoruðu báðir og lögðu upp fyrir hvorn annan.
„Maður hefur eiginlega aldrei séð Orra og Andra virka svona vel saman. Þremur dögum áður (í jafnteflinu gegn Eistum) sá maður Andra vissulega í sínum djöfulgangi en Orri var eiginlega eins og keila. Þeir voru sannarlega besta útgáfan af því framherjapari sem þeir geta verið á móti Lúxemborg og það er ótrúlegt að sjá þessar andstæður á nokkrum dögum,“ sagði Helgi.
„Liðsvalið á móti Eistum var þannig að það var eins og ætti að troða öllum bestu leikmönnunum inn á. Þarna er ég ekki að gagnrýna Albert eða einhvern annan en það koma kannski leikir þar sem Orri þarf að vera á bekknum, eða Andri eða Albert. Ég held að Arnar hafi fundið að það hafi komið meira jafnvægi með Gylfa, Gylfi þarf ekkert alltaf að vera sá maður en maður vill að Arnar hugsi aðeins út í jafnvægið líka. Hann gerði það vel þarna. Maður vill sjá meir af því sama gegn Búlgaríu,“ sagði Hörður.