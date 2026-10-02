Enska knattspyrnusambandið tjáir sig um málefni Manchester City

Enska knattspyrnusambandið, FA, segist vera að fara vandlega yfir áhrif niðurstöðunnar í máli Manchester City eftir að félagið var fundið sekt um alvarleg brot á fjárhagsreglum.
Í yfirlýsingu FA segir að niðurstaðan hafi „veruleg áhrif á heilindi leiksins“ og að sambandið muni grípa til aðgerða þar sem það á við.
City undirbýr nú áfrýjun og hefur frest til síðar í dag til að skila henni inn.
Samkvæmt Daily Mail hyggst félagið meðal annars halda því fram að hluti fjármögnunar tengdrar umdeildum styrktarsamningum hafi komið frá stjórnvöldum í Abu Dhabi en ekki beint frá eigendum félagsins.
City telur sig hafa sterk sönnunargögn, meðal annars bankayfirlit og vitnisburði, sem muni styðja þá málsvörn.
FA ætlar ekki að tjá sig frekar meðan málsmeðferðin stendur enn yfir en segist fylgjast náið með þróun mála.