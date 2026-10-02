Ekki í náðinni hjá Bayern og tvö ensk félög hafa áhuga

Tottenham og Aston Villa fylgjast vel með Kim Min-jae, varnarmanni Bayern Munchen, sem gæti verið á förum frá þýska stórliðinu.
Þessi 29 ára gamli Suður-Kóreumaður er ekki í stóru hlutverki hjá Bayern undir stjórn Vincent Kompany en Dayot Upamecano og Jonathan Tah eru á undan honum í goggunarröðinni.
Tottenham, Villa og AC Milan sendu öll inn fyrirspurn vegna Kim í sumar og eru enn áhugasöm.
Bayern er sagt tilbúið að selja Kim ef félagið fær annan varnarmann inn og gæti um 30 milljóna punda tilboð dugað, en líklegra er að hann færi sig um set næsta sumar frekar en í janúar. Þá verður ár eftir af samningi hans í Bæjaralandi.
Kim gekk til liðs við Bayern frá Napoli árið 2023. Hann varð Ítalíumeistari með Napoli áður en hann hélt til Þýskalands.