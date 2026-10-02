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Bjarni skrifar um Gylfa og segir að Arnar Gunnlaugs verði að gera þetta - „Hefur í raun aldrei stigið feilspor“

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 2. október 2026 12:30
Gylfi Þór Sigurðsson Getty Images

Bjarni Helgason, íþróttablaðamaður Morgunblaðsins, segir að innkoma Gylfa Þórs Sigurðssonar í byrjunarlið íslenska landsliðsins gegn Lúxemborg hafi haft mjög jákvæð áhrif á liðið.

Í pistli sínum bendir Bjarni á að mikill munur hafi verið á frammistöðu Íslands gegn Lúxemborg og því sem sást í 1-1 jafnteflinu gegn Eistlandi nokkrum dögum áður.

Gylfi kom inn í byrjunarliðið gegn Lúxemborg og var það fyrsti byrjunarliðsleikur hans í keppnisleik síðan Arnar Gunnlaugsson tók við landsliðinu í janúar 2025.

Bjarni telur nærveru Gylfa hafa haft áhrif á fleiri leikmenn en hann sjálfan. Hákon Arnar Haraldsson hafi fengið meira frelsi framar á vellinum og Ísak Bergmann Jóhannesson hafi virst öruggari með Gylfa sér við hlið á miðjunni.

Hann gengur svo lengra og segir Gylfa líklega vera einn besta landsliðsmann sem Ísland hefur átt.

„Hann hefur í raun aldrei stigið feilspor í landsliðstreyjunni,“ skrifar Bjarni og minnir á að Gylfi hafi verið í lykilhlutverki þegar íslenska landsliðið náði sínum besta árangri.

Bjarni telur reynslu og þekkingu á landsliðsfótbolta afar mikilvæga og þar standi Gylfi mjög sterkur.

„Gylfi býr líka yfir þeim fágæta kosti að gera aðra leikmenn í kringum sig betri.“

Að mati Bjarna er Gylfi einnig leikmaður sem nálgast alla landsleiki af sama alvarleika, óháð andstæðingi.

„Gylfi Þór Sigurðsson spilar alltaf eins og hann sé að spila á móti ríkjandi heimsmeisturum og þess vegna á hann alltaf að vera fyrsti maður á skýrslu í þessu landsliði.“

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