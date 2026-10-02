Arsenal stefnir á breytingar á heimavelli sínum - Horfa í einn flottasta völl í Bandaríkjunum

Arsenal hefur kynnt áform sín um áframhaldandi þróun Emirates-vallarins en stórfelld stækkun virðist ekki vera á dagskrá í bili.
Forráðamenn félagsins funduðu nýverið með ráðgjafaráði Arsenal þar sem kom fram að félagið hygðist fremur byggja ofan á þær endurbætur sem þegar hafa verið gerðar undanfarin ár en ráðast í umfangsmikla endurbyggingu.
Mikil eftirspurn er eftir miðum á leiki Arsenal og 60 þúsund sæta völlurinn er farinn að dragast aftur úr nokkrum af helstu keppinautum félagsins hvað stærð varðar. Stór stækkun yrði þó afar kostnaðarsöm og gæti jafnvel þýtt að Arsenal þyrfti tímabundið að finna sér annan heimavöll.
Félagið ætlar þess í stað að bæta aðstöðu og upplifun stuðningsmanna. Meðal verkefna er að koma 5G-sambandi í lag inni á vellinum, en lélegt símasamband hefur lengi verið gagnrýnt.
Arsenal hefur einnig bætt veitingaþjónustu, komið upp öruggum standsvæðum og hyggst stækka þau enn frekar á næsta tímabili.
Josh Kroenke hefur áður sagt að félagið vilji sækja innblástur í SoFi Stadium í Bandaríkjunum við frekari þróun Emirates.