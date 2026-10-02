Arnar hálf vorkenndi Aroni Einari þegar hann mundi eftir þessu - „Má ekki hafa áhrif á okkar dómgreind“

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, segir að mögulegt landsleikjamet Arons Einars Gunnarssonar megi ekki hafa áhrif á ákvarðanir sínar þegar kemur að liðsvali og mínútum.
Aron Einar hefur ekki komið við sögu í síðustu tveimur landsleikjum en vantar aðeins fjóra leiki til að verða landsleikjahæsti leikmaður í sögu Íslands.
Hann hefur sjálfur gefið út að hann ætli að hætta með landsliðinu eftir Þjóðadeildina og Ísland á einmitt fjóra leiki eftir í riðlinum.
Nokkur umræða hefur skapast um hvort Arnar vilji að Aron nái metinu, sérstaklega þar sem hann hefur oft verið valinn í hóp eftir að Arnar tók við en fengið takmarkaðan spilatíma.
„Nei, ég var búinn að steingleyma þessu meti. Ég hálf vorkenndi Aroni, þetta væri stór stund ef þetta myndi gerast í þessum leikjum,“ sagði Arnar.
Hann segir þó að slíkt megi ekki ráða för. „Svoleiðis atriði má ekki hafa áhrif á okkar dómgreind. Það væri frábært ef það myndi takast. Það væri geggjað ef hann myndi ná leikjametinu og við að fagna sigri í Búlgaríu.“
Arnar lagði þó áherslu á að liðið væri alltaf í fyrsta sæti.
„Það er liðsheildin og hvernig við náum árangri sem skiptir öllu máli.“