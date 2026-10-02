Arnar Gunnlaugs um morgundaginn - „Særð dýr eru hættuleg“

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, segir stemminguna í herbúðum liðsins mun léttari eftir sigurinn á Lúxemborg á þriðjudag en hún var eftir svekkjandi jafnteflið gegn Eistlandi á Laugardalsvelli um síðustu helgi.
Ísland mætir Búlgaríu á morgun í Þjóðadeildinni og Arnar býst við erfiðum leik.
„Þetta hefur verið léttara núna en eftir leikinn gegn Eistlandi, það fylgir því að ná góðum úrslitum og frábærri frammistöðu. Þetta var góður sigur en nú er sá leikur að baki og við þurfum að vera klárir á morgun. Það verður erfiður leikur gegn særðu dýri, særð dýr eru hættuleg.“
Arnar telur muninn á síðustu tveimur leikjum hafa verið minni en umræðan gaf til kynna.
„Mér fannst við hlaupa alveg jafn mikið í báðum leikjum, það var þetta extra eitt til tvö prósent. Leikurinn gegn Eistlandi var ekki eins hræðilegur og margur heldur.“
Hann hrósaði liðinu sérstaklega fyrir leikskilning gegn Lúxemborg og sagði frammistöðuna hafa sýnt þroska.
Stefán Teitur Þórðarson gæti verið leikfær gegn Búlgaríu eftir að staða hans reyndist betri en fyrst var óttast. Kristall Máni Ingason þarf hins vegar að yfirgefa hópinn.
Arnar viðurkennir að álagið sé mikið í þriðja leiknum á skömmum tíma og gerir ráð fyrir breytingum.
„Ég treysti öllum í hópnum.“
Hann sagði jafnframt pressuna fylgja starfinu en ætlar ekki að víkja frá sinni sýn.
„Eini glæpur minn er að Ísland verði alvöru þjóð í fótbolta. Ég ræð núna og stend og fell með því.“