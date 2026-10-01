Vendingar í máli fótboltamanns sem fannst látinn við dularfullar aðstæður árið 1989

Nýr maður er kominn undir smásjá ítalskra yfirvalda vegna morðsins á knattspyrnumanninum Donato „Denis“ Bergamini, sem lést við dularfullar aðstæður árið 1989.
Bergamini var aðeins 27 ára og fastamaður hjá sterku liði Cosenza í ítölsku B-deildinni þegar hann fannst látinn á þjóðvegi í Kalabríu 18. nóvember það ár. Hann var eftirsóttur leikmaður og hafði Cosenza meðal annars hafnað áhuga Parma á honum nokkrum mánuðum áður og lýst því yfir að hann væri ekki til sölu.
Vörubíll hafði ekið yfir Bergamini og í fyrstu var talið að hann hefði svipt sig lífi með því að kasta sér fyrir bifreiðina. Það átti þó eftir að breytast.
Ítalska Rai-fréttaveitan greinir nú frá því að Roberto Internò, 65 ára frændi fyrrverandi kærustu Bergamini, sé nú undir rannsókn vegna gruns um aðild að morðinu.
Málið var tekið upp að nýju mörgum árum eftir dauða Bergamini og komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að upphaflega sjálfsvígskenningin stæðist ekki.
Samkvæmt málatilbúnaði saksóknara var Bergamini byrlað lyf og hann drepinn áður en líki hans var komið fyrir á veginum. Vörubíll ók síðan yfir hann og átti atburðarásin að gefa til kynna að hann hefði kastað sér fyrir bifreiðina.
Fyrrverandi kærasta hans, Isabella Internò, var árið 2024 dæmd í 16 ára fangelsi fyrir aðild að morðinu. Hún áfrýjaði dómnum og er málið enn fyrir dómstólum.
Saksóknarar hafa haldið því fram að morðið hafi verið skipulagt fyrirfram og tengst sambandsslitum Isabellu og Bergamini. Að þeirra mati sætti hún sig ekki við að sambandi þeirra væri lokið.
Nú beinist rannsóknin einnig að frænda hennar, fyrrnefndum Roberto Internò. Samkvæmt Rai er hann grunaður um að hafa tekið þátt í morðinu ásamt föður Isabellu, sem nú er látinn.
Roberto hefur ekki verið dæmdur fyrir neitt í tengslum við málið og rannsóknin á meintri aðild hans stendur enn yfir.
Fjölskylda Bergamini efaðist árum saman um að hann hefði svipt sig lífi og barðist fyrir því að málið yrði rannsakað frekar.
Nú, tæpum 37 árum eftir dauða hans, eru ítölsk yfirvöld því enn að reyna að varpa fullu ljósi á hverjir komu að morðinu og hvernig það var skipulagt.