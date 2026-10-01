Veikindi herja á Svía - Reyna að koma í veg fyrir fleiri smit

Mikil veikindi herja á sænska landsliðið fyrir leik liðsins gegn Bosníu í Þjóðadeildinni á morgun.
Fimm leikmenn, Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud og Patrik Walemark, hafa veikst og ferðuðust ekki með liðinu til Bosníu. Alexander Isak hafði þegar yfirgefið landsliðshópinn vegna minni háttar meiðsla.
Graham Potter, landsliðsþjálfari Svíþjóðar, hefur því þurft að gera töluverðar breytingar á hópnum. Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin og Ken Sema hafa verið kallaðir inn.
Læknateymi Svía hefur gripið til ráðstafana til að reyna að koma í veg fyrir frekari smit innan hópsins.
Svíþjóð hefur unnið fyrstu tvo leiki sína í riðlinum og er með tveggja stiga forskot á Bosníu fyrir leik liðanna.