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DV
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Þetta verða megináherslur United í janúar

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 1. október 2026 13:00
Getty Images

Manchester United ætlar að leggja áherslu á að styrkja varnarlínuna þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.

Football Insider greinir frá þessu, en United hefur styrkt sóknina og miðjuna töluvert síðustu tvö sumur. 

United hefur farið illa af stað á tímabilinu og er með aðeins fimmt stig eftir fimm leiki í ensku úrvalsdeildinni. 

Stjórnendur félagsins vilja þó gefa stjóranum Michael Carrick meiri tíma til að byggja upp sitt lið. Hann gerði frábæra hluti sem bráðabirgðastjóri á síðustu leiktíð. 

Liður í því er að fá nýja leikmenn sem passa við stefnu félagsins.

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