Þetta verða megináherslur United í janúar

Manchester United ætlar að leggja áherslu á að styrkja varnarlínuna þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Football Insider greinir frá þessu, en United hefur styrkt sóknina og miðjuna töluvert síðustu tvö sumur.
United hefur farið illa af stað á tímabilinu og er með aðeins fimmt stig eftir fimm leiki í ensku úrvalsdeildinni.
Stjórnendur félagsins vilja þó gefa stjóranum Michael Carrick meiri tíma til að byggja upp sitt lið. Hann gerði frábæra hluti sem bráðabirgðastjóri á síðustu leiktíð.
Liður í því er að fá nýja leikmenn sem passa við stefnu félagsins.