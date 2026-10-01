Tekur við sjöunni af Ronaldo

Rafael Leao hefur tekið við treyju númer sjö hjá portúgalska landsliðinu eftir óvænta brottför Cristiano Ronaldo úr landsliðshópnum.
Ronaldo hefur klæðst treyjunni um árabil en þessi 41 árs gamli leikmaður yfirgaf landsliðið eftir mikið fjaðrafok síðustu daga, sem varð í kjölfar þess að hann var bekkjaður í síðasta leik.
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Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgals, hefur nú falið Leao treyju númer sjö og mun þessi leikmaður Galatasaray bera númerið gegn Danmörku í Kaupmannahöfn í kvöld.
Portúgal hefur unnið fyrstu tvo leiki sína í Þjóðadeildinni, gegn Wales og Noregi, og er á toppi riðilsins.