Stór áföll bundu næstum enda á drauminn

Matthias Jaissle, knattspyrnustjóri Newcastle, hefur greint frá því að æxli sem hann fékk aðeins fimm ára gamall hafi um tíma stefnt fótboltadraumi hans í hættu.
„Ég var með æxli í hálsinum þannig að ég gat ekki lengur hreyft hann. Þá lærði ég mikið um lífið, hversu mikilvægt það er að vera heilbrigður og hversu þakklátur maður á að vera fyrir að geta elt drauma sína,“ sagði Jaissle.
Hinn 38 ára gamli Þjóðverji glímdi svo við annað stórt áfall þegar alvarleg hnémeiðsli bundu enda á leikmannaferil hans. Jaissle var þá aðeins tvítugur og taldi sig nálægt því að komast í þýska landsliðið.
Jaissle hætti endanlega að spila árið 2014 og við tóku erfiðir tímar. Hann kynntist svo fótboltanum upp á nýtt þegar Ralf Rangnick bauð honum leið inn í þjálfun í starfi RB Leipzig.
Jaissle hefur síðan gert góða hluti sem þjálfari Red Bull Salzburg og Al-Ahli áður en hann tók við Newcastle í sumar. Liðið hefur aðeins tapað einum af fyrstu sjö leikjum sínum undir stjórn hans.