Söngvari Oasis hjólar í fjölmiðlamann - „Lítið loðið tröll“

Liam Gallagher, söngvari Oasis og gallharður stuðningsmaður Manchester City, hefur látið Richard Keys heyra það eftir að City var fundið sekt um alvarleg brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Keys ræddi niðurstöðuna í þætti sínum á beIN Sports ásamt Andy Gray og rifjaði þar upp fyrri orðaskipti sín við Gallagher. Keys hefur lengi verið gagnrýninn á City og sagðist alls ekki vera hissa á því að félagið hefði verið fundið sekt.
Hann beindi síðan orðum sínum sérstaklega að Gallagher og rifjaði upp að Oasis-söngvarinn hefði kallað hann „brundheila (e. spunk bubble)“ á samfélagsmiðlum fyrr á árinu, fyrir að gagnrýna City og gefa í skyn að félagið væri að svindla.
Gallagher sá þetta og óð aftur í Keys. „Hann er lítið loðið tröll,“ skrifaði Gallagher meðal annars á X.
Gallagher hefur lengi verið einn þekktasti stuðningsmaður City og er iðinn við að tjá sig um félagið á samfélagsmiðlum. Hann hefur þá varið félagið með kjafti og klóm í tengslum við fréttirnar um fjárhagsbrotin.
City var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum vegna brota á fjárhagsreglum úrvalsdeildarinnar. Félagið neitar sök og hyggst áfrýja niðurstöðunni en refsing hefur ekki enn verið ákveðin.