Setur stefnuna á að tryggja á sér hárið eftir tvær aðgerðir

Wayne Rooney, fyrrum framherji Manchester United og enska landsliðsins, hefur áhuga á að tryggja hárið sitt eftir að hafa farið í tvær hárígræðslur fyrir rúmum áratug.
Rooney, sem er fertugur, greindi frá þessu í nýjasta þætti heimildarþáttaraðarinnar The Real Rooneys á Disney+. Þar kom fram að hárið væri eini líkamshlutinn sem hann hefði nokkru sinni tryggt.
Rooney hefur undanfarið vakið athygli fyrir breytt útlit. Auk hárígræðslanna hefur hann farið í aðgerð á nefi eftir að hafa nefbrotnað tvisvar á leikmannaferlinum. Hann hefur einnig lést töluvert með því að draga úr áfengisneyslu, bæta mataræðið og æfa reglulega.
Fyrrum landsliðsmaðurinn hafnaði því jafnframt að hafa notað þyngdarstjórnunarlyf til að léttast.
„Ég hef einfaldlega unnið hart að því að líta betur út og vera heilbrigðari,“ sagði Rooney.