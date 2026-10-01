Segist ekki sjá neina breytingu á Haaland eftir að þungi dómurinn féll

Kristoffer Ajer, varnarmaður Noregs, segir að Erling Haaland hafi ekkert breyst í landsliðshópnum þrátt fyrir niðurstöðuna í fjárhagsmáli Manchester City.
Haaland leikur á fimmtudag sinn fyrsta leik síðan óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði brotið fjárhagsreglur ensku úrvalsdeildarinnar og meðal annars rangfært tekjur sínar um gríðarlegar upphæðir á nokkurra ára tímabili.
„Hann kemur alltaf með mikla orku og gleði inn í hópinn,“ sagði Ajer.
„Stærsta hrósið sem ég get gefið honum er að hann hefur ekkert breyst frá því ég kynntist honum, þótt hann sé stærsta stjarnan á jörðinni í dag.“
Haaland hefur skorað 65 mörk í 57 landsleikjum fyrir Noreg og er markahæsti leikmaður í sögu Þjóðadeildarinnar með 22 mörk.
Ajer sagðist sjálfur lítið hafa kynnt sér City-málið.
„Við erum bara fótboltamenn. Við vitum ekki allt sem er á bak við þetta eða það sem fjölmiðlar eru að tala um.“
Hann bætti við að lítið hefði verið rætt um málið innan norska hópsins.
„Hann er besti leikmaður í heimi að mínu mati. Vonandi skorar hann nokkur mörk á morgun.“