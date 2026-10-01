Ronaldo og stríðin sem hann hefur farið í - Jesus ekki sá fyrsti og óvíst er hvað gerist núna

Cristiano Ronaldo gekk úr portúgalska landsliðshópnum í gærkvöldi eftir að hafa setið á bekknum hjá Jorge Jesus. Ronaldo sagði sjálfur að „ástæður væru á bak við brottförina“ en vildi ekki fara nánar út í þær að svo stöddu.
Atvikið er langt frá því að vera það fyrsta á löngum ferli Ronaldo þar sem samband hans við þjálfara hefur farið í hnút.
José Mourinho
Ronaldo og Mourinho áttu ekki alltaf auðvelt samstarf hjá Real Madrid. Báðir eru sterkir persónuleikar og Mourinho var sagður telja Ronaldo hafa of mikil áhrif innan búningsklefans.
Ágreiningur þeirra jókst tímabilið 2012/13 þegar Mourinho gagnrýndi Ronaldo fyrir skort á varnarvinnu. Sambandið lagaðist aldrei að fullu og Mourinho yfirgaf Real Madrid um sumarið.
Rafael Benítez
Ronaldo var sagður ósáttur við ráðningu Rafa Benítez árið 2015 eftir að hafa átt gott samband við Carlo Ancelotti.
Hann hrósaði Ancelotti opinberlega skömmu eftir ráðningu Benítez og samband þeirra virtist aldrei ná almennilegu flugi. Benítez var rekinn eftir aðeins nokkra mánuði.
Ralf Rangnick
Þegar Ronaldo sneri aftur til Manchester United varð hann síðar undir stjórn Ralf Rangnick.
Ronaldo var mjög ósáttur þegar honum var skipt af velli gegn Brentford og lét gremju sína greinilega í ljós. Síðar bárust einnig fréttir af ágreiningi um stöðu hans innan liðsins.
Erik ten Hag
Stærsti áreksturinn kom undir stjórn Erik ten Hag.
Ronaldo neitaði að koma inn á sem varamaður gegn Tottenham og gekk af velli áður en leik lauk. Síðar sagðist hann ekki bera virðingu fyrir Ten Hag og sakaði félagið um að hafa svikið sig.
Samningi Ronaldo við United var skömmu síðar rift.
Fernando Santos
Fernando Santos setti Ronaldo á bekkinn gegn Sviss á HM 2022.
Portúgal vann leikinn 6-1 og Gonçalo Ramos, sem tók sæti Ronaldo, skoraði þrennu. Ákvörðunin vakti hörð viðbrögð frá fjölskyldu Ronaldo.
Nú virðist Jorge Jesus vera nýjasti þjálfarinn sem lendir upp á kant við portúgölsku stórstjörnuna.