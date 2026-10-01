Reglur FIFA banna Argentínu að leggja treyjunúmeri Messi

Argentínska knattspyrnusambandið vildi taka treyju númer 10 úr umferð til heiðurs Lionel Messi, en reglur FIFA gera það ómögulegt.
Messi, 39 ára, tilkynnti um lok landsliðsferils síns 31. ágúst og mun kveðja argentínska landsliðið formlega gegn Benín 6. október.
Hann lýkur ferlinum með ótrúlegan árangur, 125 mörk í 207 landsleikjum, og leiddi Argentínu meðal annars til heimsmeistaratitils.
Argentína vildi því festa númer 10 við nafn Messi til framtíðar. FIFA krefst hins vegar þess að leikmenn á alþjóðlegum mótum beri númer innan ákveðins samfellds ramma, til dæmis 1–26, og því er ekki hægt að taka númerið varanlega úr umferð.
Sambærilegt gerðist hjá Líberíu, sem hafði tekið númer 14 úr umferð til heiðurs George Weah, en þurfti síðar að nota það aftur vegna reglna FIFA.
Lionel Scaloni hefur ekki ákveðið hver tekur við númeri Messi. Nico Paz, 22 ára miðjumaður Como, er þó sagður líklegur arftaki treyjunnar.
Scaloni hefur hins vegar sagt að enginn fái númer 10 fyrr en eftir formlegan kveðjuleik Messi.