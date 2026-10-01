Mátt þola svívirðingar eftir að hann skúbbaði einni stærstu frétt ársins

David Ornstein segist hafa mátt þola svívirðingar af hendi stuðningsmanna Manchester City eftir að hann greindi fyrstur frá því að félagið hefði verið fundið sekt um brot á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar.
Ornstein birti fréttina hjá The Athletic áður en úrvalsdeildin staðfesti niðurstöðuna opinberlega. City var fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum en félagið neitar sök.
„Ég fékk mikið af skít og svívirðingum frá stuðningsmönnum Manchester City sem sögðu að einhver hefði hringt í mig og lekið þessu,“ sagði Ornstein. Hann segir málið hins vegar ekki hafa verið hefðbundinn leka heldur hafi hann sjálfur grafið upplýsingarnar upp og sannreynt þær áður en fréttin var birt.
Ornstein segist ekki hafa fengið neinar kvartanir frá City eða öðrum sem komu að málinu. Öll gagnrýnin hafi komið frá fólki á samfélagsmiðlum.
„Ég hef enga ánægju af því að félag hafi verið fundið sekt um svindl af þessari stærðargráðu, sem það neitar enn.“