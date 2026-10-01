Hafa samband
DV
433

Mætti fyrir dóm í morgun - Sakaður um að skalla mann

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 1. október 2026 13:30
Ivan Toney. Mynd/Instagram

Ivan Toney, framherji Al-Ahli og enska landsliðsins, hefur neitað sök eftir að hafa verið ákærður fyrir líkamsárás á skemmtistað í London.

Hinn þrítugi Toney mætti fyrir dóm í Westminster í morgun en hann er sakaður um að hafa skallað Saber Da Silva og slegið hann nokkrum sinnum eftir átök á skemmtistaðnum 100 Wardour Street í Soho í desember á síðasta ári.

Sem fyrr segir neitaði Toney sök í morgun og á hann næst að mæta fyrir dóm undir lok mánaðarins.

Toney lék áður með Brentford í ensku úrvalsdeildinni en gekk til liðs við Al-Ahli árið 2024.

Fleiri fréttir